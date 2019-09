Pēc gadiem ilga teroraktu upuru tuvinieku spiediena ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) un Tieslietu ministrija nolēmusi atslepenot šīs Saūda Arābijas amatpersonas vārdu. Institūcijas lēmumu pamatoja ar "šīs konkrētās lietas ārkārtējo raksturu".

"FIB atzīst, ka upuru ģimenēm ir jāsaprot un tās vēlas saprast, kas notika ar viņu tuviniekiem, un saukt pie atbildības vainīgos," teikts ASV Tieslietu ministrijas paziņojumā.

Tajā nav norādīts laiks, kad šīs personas vārds tiks publiskots. Ministrija vispirms vēlas vērsties tiesā, lai saņemtu apstiprinājumu vārda publiskošanai.

Teroraktos pirms 18 gadiem Ņujorkā, Vašingtonā un Pensilvānijā bojā gāja gandrīz 3000 cilvēku. (Foto: AP/Scanpix)

Vienlaikus ministrija pieļāva, ka persona varētu arī nebūt saistīta ar "Al Qaeda" teroraktu plānotājiem.

"Informācija par šo personu ir saistīta ar izmeklēšanas teoriju, ko tolaik izstrādāja FIB, un tā nav objektīvs fakta konstatējums," uzsvērts ministrijas izplatītajā paziņojumā.

Prasības pret Saūda Arābiju iesniedzēji apsveica lēmumu.

"Ģimenes ir apņēmības pilnas uzzināt patiesību, un mums nevajadzētu lūgties šāda veida pamata informāciju vai dzīvot neinformētiem par Saūda Arābijas pilsoņu iesaisti uzbrukumos," sacīja kolektīvās prasības iesniedzēju organizācijas "9/11 Families & Survivors United for Justice Against Terrorism" priekšsēdētājs Terijs Strada.

Saūda Arābijas valdība ilgstoši noliegusi saikni ar "Al Qaeda", bet šīs informācijas publiskošana būtu ne tikai apkaunojums, bet arī nozīmētu prasības tiesā pret Saūda Arābiju vairāku miljardu dolāru apmērā.

Persona ir viena no trim augsta ranga Saūda Arābijas amatpersonām, kas minētas FIB ziņojumā kā iespējamās palīdzības sniedzējas uzbrucējiem pēc to ierašanās ASV.

Kopumā četru lidmašīnu nolaupīšanu un ietriekšanos Ņujorkas Pasaules Tirdzniecības centrā, Pentagonā un, iespējams, arī Baltajā namā vai Kongresā izplānoja 19 vīrieši, no kuriem 15 bija no Saūda Arābijas.

Teroraktos pirms 18 gadiem Ņujorkā, Vašingtonā un Pensilvānijā bojā gāja gandrīz 3000 cilvēku. Upuru ģimenes ir vērsušās tiesā, pieprasot kompensāciju no Saūda Arābijas valdības.

2002.gada ziņojumā secināts, ka daži no uzbrucējiem saņēmuši finansējumu no Saūda Arābijas amatpersonām, no kurām "vismaz divas" "tiek turētas aizdomās par to, ka ir Saūda Arābijas izlūkošanas amatpersonas".

Šīs divas personas tika atklātas kā tolaik ar Saūda Arābijas vēstniecību ASV saistītie Fahads al Tumairijs un Omars al Bajumi.

Vēlākās izmeklēšanās noraidīta viņu saistība ar lidmašīnu nolaupītājiem.

Tomēr 2012.gadā rediģētā FIB ziņojumā atkal bija šīs aizdomas un pieminēta vēl trešā persona, kas varētu būt devusi viņiem rīkojumus. Šīs personas vārds publiski pieejamā ziņojumā nebija salasāms.

Baumu līmenī šī persona ir saistīta ar Saūda Arābijas karalisko ģimeni, bet tās vārds tika turēts stingrā slepenībā, jo pēc teroraktiem ASV un Saūda Arābija cieši sadarbojās, lai iznīcinātu "Al Qaeda" tīklu Tuvajos Austrumos un Dienvidāzijā.