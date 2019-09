EP deputāts: Lietuvai un Polijai jāpalīdz Rietumiem pārveidot Krieviju par demokrātisku valsti

"Mums jādomā ne tikai par to, kā aizstāvēties pret Krievijas agresivitāti, (..) bet arī par to, kā saprātīgi palīdzēt tai pārvarēt viņas pašas postimpēriskos kompleksus un transformēties," viņš uzsvēris.

"Tāda transformācija ir vienīgais ceļš, kā panākt, lai vairs nepastāvētu draudi no Krievijas puses, kādus vēl aizvien jūtam kaimiņos," uzsvēris Kubiļus.

Politiķis atzinis, ka Rietumiem trūkst skaidras stratēģijas attiecībām ar Krieviju un tie vienīgi cenšas pēc iespējas ātrāk aizmirst Maskavas agresīvo uzvedību un atgriezties pie dialoga.

Pēc Kubiļus teiktā, tāda nostāja vērtējama kā "bezspēcības un strupceļa stratēģija".

"Šī Rietumu nostāja neved ne uz kādu mērķi, tā nepalīdz Krievijai transformēties, bet pat kaitē šim mērķim," viņš atzinis.

Kā uzskata EP deputāts, lai gan Krievijas transformācija iespējama vienīgi pēc prezidenta Vladimira Putina aiziešanas no amata, Rietumu uzdevums ir jau tagad nest Krievijas cilvēkiem vēstījumu par to, kā varētu izskatīties to attiecības ar Maskavu, ja šī valsts mainītos.

Viņš arī paudis pārliecību, ka Lietuvai un Polijai jāveicina Ukrainas integrācija Eiropas Savienībā un NATO, lai Kijevas veiksmes stāsts varētu iedvesmot cilvēkus arī Krievijā.

Lietuvas un Polijas parlamentārā asambleja, kas februārī atsāka darbu pēc desmit gadu pārtraukuma, nedēļas nogalē Lietuvā pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar vēsturisko atmiņu un starptautiskajām attiecībām.

Abu valstu divpusējās attiecības ilgu laiku bijušas vēsas. Varšava kritizējusi Lietuvu par poļu minoritātes stāvokli, galvenokārt saistībā ar izglītības situāciju un liegumu personas dokumentos poļu vārdus un uzvārdus rakstīt oriģinālajā rakstībā, bet pēdējā laikā kontakti atjaunojušies un atsākušās augstu amatpersonu vizītes.