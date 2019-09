Atlikt breksitu nebūtu slikti, uzskata Lietuvas prezidents Nausēda

"Uzskatu, ka [termiņa pagarināšana] patiešām nav sliktākā alternatīva. Saskaņā ar manu dziļāko pārliecību vissliktākā izvēle ir bezvienošanās breksits," viņš sacījis žurnālistiem pēc tikšanās ar ES institūciju vadītājiem.

"Ja tas aizņems vairāk laika, bet nodrošinās breksitu ar vienošanos, tā būtu viena no labvēlīgākām alternatīvām," piebildis Lietuvas prezidents.

Kā ziņots, Lielbritānijas parlamenta apakšpalāta - Pārstāvju palāta - trešdienas vakarā atbalstīja likumprojektu, kas ļaus bloķēt bezvienošanās breksitu un uzdot premjerministram pieprasīt Eiropas Savienībai (ES) breksita atlikšanu līdz 31.janvārim, ja vien parlaments līdz 19.oktobrim nebūs apstiprinājis izstāšanās vienošanos vai arī atbalstījis bezvienošanās breksitu. Vienlaikus Pārstāvju palāta noraidīja Džonsona tūlīt pēc tam iesniegto priekšlikumu sarīkot pirmstermiņa vēlēšanas 15.oktobrī.

Džonsons ir apsolījis, ka Lielbritānija izstāsies no ES 31.oktobrī neatkarīgi no tā, vai ar bloku būs panākta vienošanās par izstāšanās nosacījumiem. Premjers noliedzis, ka vēlētos bezvienošanās breksitu, taču uzstāj, ka no viņa noteiktā termiņa - 31.oktobra - nedrīkst atkāpties, jo valdībai tas ir instruments spiediena izdarīšanai uz ES nolūkā panākt vienošanos.

Nausēda iepriekš brīdinājis, ka bezvienošanās breksita gadījumā Lietuvas ekonomikas pieaugums varētu palēnināties "par iekšzemes kopprodukta procenta desmitdaļām".