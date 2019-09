Pēc sadursmes vilciens nogājis no sliedēm, bet kravas automašīnu pārņēmušas liesmas. Soctīklos parādās arvien vairāk aculiecinieku video no notikuma vietas. Tajos redzami dūmi, kas paceļas no liesmojošā auto, visapkārt izmētātas dārzeņu un augļu kastes, bet pasažieri steigā pamet vilcienu.

Pasažieri steigā steidza pamest vilcienu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Avārijas vietā darbojas neatliekamās palīdzības darbinieki. Tiek precizēti traģēdijas apstākļi.