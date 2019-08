Tūnberga un citi jaunie vides aktīvisti protestē pie ANO ēkas Ņujorkā

"Kad mēs uzzinājām, ka šeit būs Grēta, mēs nevarējām palaist to garām. Viņa ir mūsu iedvesma," sacīja viena no pusaudzēm, kas bija ieradusies uz demonstrāciju no Filadelfijas apgabala.

Demonstrācijā piedalījās simtiem jauniešu.

16 gadus vecā Tūnberga ir "Piektdienas nākotnei" protestu iniciatore. Meitene pagājušā gada augustā sāka vienatnē protestēt pie Zviedrijas parlamenta ēkas Stokholmā, atsakoties apmeklēt stundas līdz pat 9.septembra vēlēšanām un aicinot valdību pildīt Parīzes klimata vienošanās prasības. Pēc vēlēšanām viņa turpināja savu streiku tikai piektdienās.

Pamazām vien Grētai pievienojās skolasbiedri, skolotāji un citi līdzīgi domājošie, un pa šo laiku viņas paraugs pamudinājis uz klimata protestiem un solidaritātes gājieniem jauniešus arī daudzās citās valstīs.

Tūnberga, kura sakās lidot aviosatiksmes izraisīto oglekļa dioksīda emisiju dēļ, ieradās Ņujorkā trešdien ar jahtu "Malizia II", kuru vadīja vācu burātājs Boriss Hermans un Pjērs Kaziragi, kurš ir Monako karaliskās ģimenes loceklis. Ceļš no Anglijas ostas pilsētas Plimutas līdz Ņujorkai ilga 15 dienas. Pusaudzi garajā ceļā pavadīja viņas tēvs Svante Tūnbergs un zviedru dokumentālo filmu veidotājs Nātans Grosmans.

ASV meitene apmeklēs septembrī Ņujorkā paredzēto ANO Klimata rīcības samitu, piedalīsies vides aizsardzībai veltītos pasākumos un protesta akcijās.

Demonstrācijā pie ANO ēkas Ņujorkā viņa piedalījās īsu brīdi un pēc tam devās iekšā ANO mītnē. Ar kurām amatpersonām viņa tur tikās, pagaidām nav zināms.

Tūnberga sacījusi, ka vēl nezina, ar kādu transportu atgriezīsies Eiropā.