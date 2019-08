Akciju cenu dinamikā pasaulē bija dažādas tendences. ASV akciju cenas noslēdza tirdzniecības sesiju ar pieaugumu, investoriem noliekot malā bažas par pasaules ekonomikas izaugsmes palēnināšanos.

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons paziņoja, ka parlamenta darba pārtraukums tiks pagarināts līdz 14.oktobrim, kas ir apmēram divas nedēļas pirms 31.oktobrī gaidāmās valsts aiziešanas no Eiropas Savienības (ES).

Britu mārciņas vērtība pret dolāru un pret eiro kritās par vairāk nekā 1%, bet vēlāk šis kritums daļēji samazinājās.

"Mārciņas krituma temps atkal demonstrē valūtas uzņēmību pret bailēm no breksita," sacīja tirdzniecības grupas FXTM tirgus analītiķis Hans Tans.

Mārciņas vērtības krišanās palīdzēja Londonas biržas indeksam pieaugt, kamēr Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi samazinājās, pastāvot bažām par gaidāmu recesiju Vācijā.

Volstrītā enerģētikas uzņēmumu akciju cenas pieauga, pateicoties ASV jēlnaftas rezervju kritumam, kas norādīja uz ilgtspējīgu pieprasījumu pēc degvielas kā ekonomikas veselīguma pazīmi. To veicināja arī Irānas prezidenta Hasana Ruhani aicinājums ASV atcelt sankcijas pirms viņa iespējamas tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās pieauga.

Eiro vērtība pret ASV dolāru kritās, britu mārciņas kurss pret dolāru saruka, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 0,85 ASV dolāriem līdz 55,78 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,98 dolāriem līdz 60,49 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 1,0% līdz 26 036,10 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,7% līdz 2887,94 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,4% līdz 7856,88 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,4% līdz 7114,71 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 0,3% līdz 11 701,02 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,3% līdz 5368,80 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,1083 līdz 1,1076 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2288 līdz 1,2213 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 105,77 līdz 106,14 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 90,25 līdz 90,67 pensiem par eiro.