Izkāmējušo ķermeni paslēpj krāšņais kostīms - atklātībā nāk foto ar budistu ceremonijās Šrilankā izmantotu ziloni

Ziloņu mātīte vārdā Tikiri katru vakaru tiek ietērpta košā kostīmā un vadāta pa ielām Šrilankā notiekošajā, 10 dienu ilgajā budistu festivālā "Esala Perahera".

Viņa un vēl 59 ziloņi tiek vesti īsā pavadā cauri skaļam cilvēku pūlim, nokrauti ar spožām lampiņām. Apkārtējie pat nenojauš par to, kas slēpjas zem krāšņā tērpa.

"Esala Perahera" budistu festivālā Šrilankā uzstājas dejotāji, dažādi publikas izklaidētāji un arī ziloņi, kurus apbrīno to spožo kostīmu dēļ. (Foto: AFP/Scanpix)

"Tikiri 10 naktis piedalās parādē, sākot to agrā vakarā un noslēdzot vēlu naktī, ejot cauri trokšņiem, uguņošanai un dūmiem," stāsta ziloņu aizsardzības fonda pārstāve Leka Čailerta. "Katru nakti viņa noiet vairākus desmitus kilometru, lai cilvēki varētu justies svētīti. Viņas kostīma dēļ neviens neredz viņas nobadināto ķermeni. Apžilbstot no gaismām, kas rotā viņas masku, neviens neredz asaras viņas acīs. Neviens neredz to, cik viņai ir grūti paiet, jo viņas kājas ir sasietas ar ķēdēm."

Sieviete uzsver, ka jebkuram ir tiesības ticēt, kam vien vēlas, ja vien tas nenodara ciešanas citiem. "Kā gan mēs varam šo ceremoniju uzskatīt par kaut ko svētu, ja tas nodara ciešanas kāda cita dzīvei?" jautā Čailerta. "Buda aicina mīlēt, nesāpināt, sekot laipnībai un iejūtībai. Ir laiks sekot šim aicinājumam."

Savukārt budistu tempļa, kas pārstāv Šrilankā notiekošo festivālu, pārstāvis stāsta, ka ceremonijas laikā dzīvnieki vienmēr tiek aprūpēti, un arī Tikiri jau aprūpējis veterinārārsts.

70 gadus vecā Tikiri (Foto: AFP/Scanpix)

"Šobrīd mēs aicinām cilvēkus vērst Šrilankas valdības uzmanību uz šo problēmu un nekavējoties rīkoties," raidorganizācijai "CNN" atklāj dzīvnieku aizstāvji. Aktīvisti jau izveidojuši petīciju, kas aicina valstvīrus izbeigt šo "barbarisko spīdzināšanu un mocīšanu". Petīciju parakstījuši vairāk nekā 8000 cilvēki.

Festivāla organizatori atklāj, ka sabiedrības sašutuma dēļ Tikiri nepiedalīsies festivāla noslēgšanas parādē. Ziloņu mātītei pašlaik tiekot sniegta medicīniska palīdzība.

Tomēr aktīvisti uzsver, ka ar to ir par maz. Viņi aicina amatpersonas valstiskā līmenī izbeigt ziloņu mocīšanu. Kā zināms, Šrilankā izbraucieni ar ziloņiem ir viena no tūristu iecienītākajām aktivitātēm.

"Esala Perahera" budistu festivāls Šrilankā notiek katru gadu. Tajā uzstājas dejotāji, dažādi publikas izklaidētāji un arī ziloņi, kurus apbrīno to spožo kostīmu dēļ.

