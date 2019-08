Francijas Alpos gājis bojā pazīstams lietuviešu alpīnists

Pēc viņa teiktā, Mažeika kāpienā devies ar vēl diviem pieredzējušiem alpīnistiem, viens no viņiem arī cietis, bet otra viņa līdzgājēja ir sveika un vesela. Pēc portāla "15min.lt" informācijas, nelaime notikusi, alpīnistiem pa klinšu maršrutu atgriežoties no 4248 metrus augstās Takila virsotnes Monblāna masīvā. Pēdējā atceļa posmā divi komandas biedri krituši no vairāk nekā 50 metru augstuma, Mažeika iestrēdzis plaisā starp ledāju un klinti, un gūtie savainojumi viņam izrādījušies liktenīgi.

Līdzjūtību bojāgājušā tuviniekiem un Lietuvas alpīnistu kopienai izteicis prezidents Gitans Nausēda, premjerministrs Sauļus Skvernelis un Seima spīkers Viktors Pranckietis.