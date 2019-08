Ilustratīvs foto. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Divas dienas vētrā un bez atbilstoša ekipējuma: ceļotājs izdzīvojis pēc apmaldīšanās Pireneju kalnos

Kādam vīrietim no Spānijas kāpiens vienā no Pireneju kalnu grēdas virstonēm Francijā teju beidzies letāli. Pēc apmalīšanās un vētras pārciešanas kalnos 54 gadus vecam vīrietim tomēr izdevies izglābties, ziņo "The Local".