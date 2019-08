Hamonds: Bezvienošanās breksits būtu Lielbritānijas referenduma iznākuma nodevība

Hamonds, kurš atkāpās no amata 24.jūlijā dažas stundas pirms Borisa Džonsona stāšanās Lielbritānijas premjerministra amatā, norādīja, ka lielākā daļas tautas un parlamenta deputātu neatbalsta izstāšanos no ES bez vienošanās.

Viņš pauda pārliecību, ka vairums cilvēku vēlas organizētu breksitu.

"Bezvienošanās [breksits] būtu 2016.gada referenduma rezultāta nodevība," uzskata Hamonds.

Lielbritānijas parlaments ir trīs reizes noraidījis breksita vienošanos, ko Džonsona priekštece premjera amatā Terēza Meja panāca ar Briseli. Daudzi deputāti bažījās par pagaidu risinājumu, kura mērķis ir novērst robežkontroles atjaunošanu uz robežas starp Īriju un Ziemeļīriju, kas pēc breksita kļūs par ES ārējo robežu.

Hamonds pauda viedokli, ka pārslēgšanās no centieniem panākt izmaiņas pagaidu risinājumā uz prasību to vispār izsvītrot no vienošanās ir pagrieziens no stingras sarunu nostājas uz iznīcinošu.

"Tā ir prasība, kam ES nevar piekrist un nepiekritīs," uzsvēra Hamonds.

"Pienācis laiks mūsu valdībai demonstrēt vēlmi vest patiesu dialogu ar ES, lai panāktu vienošanos," viņš piebilda.

Plānots, ka Lielbritānija izstāsies no ES 31.oktobrī. Džonsons solījis ievērot šo datumu neatkarīgi no tā, vai breksita vienošanās tiks apstiprināta vai nē.

Hamonds brīdināja, ka bezvienošanās breksits apdraudēs arī Lielbritānijas integritāti, jo riskē sagraut miera līgumu Ziemeļīrijā un izraisīt referendumu par provinces izstāšanos no Lielbritānijas un pievienošanos Īrijai, kas ir ES valsts.

Lielbritānijas izstāšanās no ES bez vienošanās novestu arī pie jauna neatkarības referenduma Skotijā un var izraisīt Apvienotās Karalistes izjukšanu, uzskata Hamonds.

Bijušais finanšu ministrs arī norādīja, ka ASV runas par "lielisko tirdzniecības līgumu" nozīmē līgumu, kas ir lielisks Savienotajām Valstīm, atverot Lielbritāniju ASV produkcijai, kas "iznīcinātu britu lauksaimniecību".

Hamonds brīdināja, ka gadījumā, ja parlaments izlemtu iet pa konkrētu ceļu, lai nepieļautu bezvienošanās breksitu, atrastos līdzekļi, lai tas varētu notikt.

Arī parlamenta apakšnama spīkers Džons Berkovs brīdināja, ka cīnīsies visiem spēkiem pret Džonsona mēģinājumu panākt, ka bezvienošanās breksits notiktu pret deputātu gribu, Džonsonam izmantojot pilnvaras apturēt parlamenta darbību.