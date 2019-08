Pēc tam, kad lidmašīna avarēja kaut kur Kvebekas mežos, pilots Mets Lehtinens uzsāka video ierakstu ar savu glābšanas operāciju.



Vīrietis savu vlogu sāka ar to, ka viņš vēlas, lai cilvēki "mācās no viņa pieredzes".

Lehtinena lidmašīnai bija problēmas ar eļļas spiedienu un temperatūru, bet tad dzinējs pārstāja darboties, un tā ar pilotu nogāzās meža nekurienē. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Realitātē tas varētu aizņemt kādu laiku," Mets teica kamerai. Viņš piebilda, ka viņu neliekot mierā kukaiņi.



Pēc kāda mirkļa viņš iekūra ugunskuru, lai dūmi izlauztos cauri biezajām koku lapotnēm un tādējādi norādītu viņa atrašanās vietu. Cietušajam izdevās sazināties ar glābējiem, izmantojot savu satelīta tālruni.

Pēc veiksmīgas sazināšanās, Metam tika paziņots, ka glābēju lidmašīna jau meklē dūmu avotu. Pēc kāda laika lidmašīna nometa viņam sazināšanās rāciju un signālugunis.

Mirkli vēlāk viņš iededza signāluguni, lai piesaistītu glābēju helikoptera pilota uzmanību. Video noslēgumā Lehtinens no meža tiek pacelts uz Kanādas Karalisko gaisa spēku glābšanas komandas helikopteru.



Kanādas KTV kanāls ziņoja, ka Lehtinena lidmašīnai bijušas problēmas ar eļļas spiedienu un temperatūru, bet tad dzinējs pārstājis darboties un notikusi avārija. Par laimi vīrietis spēja veiksmīgi izlaist lidmašīnas izpletni, lai nosēšanos padarītu nedaudz mīkstāku.

Metu izglāba Kanādas Karalisko gaisa spēku glābšanas komanda. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Viens no glābšanā iesaistītajiem darbiniekiem soctīklos atrada Lehtinena vlogu, kuru arī komentēja.



"Prieks, ka izkļuvi no turienes sveiks un vesels. Biju patiesi atvieglots, kad sakaros izdzirdēju tavu balsi," rakstīts komentārā.

"Labs video un lieliski, ka darīji visu, kas bija iespējams, lai viss veiksmīgi noslēgtos. Sargi sevi!" komentāra noslēgumā raksta glābējs.



Mets nedēļu pēc izglābšanās paziņojis, ka no Indianapolisas lido atpakaļ uz Kvebeku, šoreiz izmantojot komerciālo reisu. Viņš atklāja, ka bijis skatīties jaunu lidmašīnu.