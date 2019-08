Policija apstiprinājusi, ka sievietes līķi atraduši kādas vietējās cilts iedzīvotāji. Meitenes ģimene uzskata, ka Alanas rīcība skaidrojama ar nelabvēlīgo zāļu ietekmi.

Detektīvi uzsākuši izmeklēt, vai tiešām recepšu zāles pret malāriju varētu būt izraisījušas meitenē pašnāvnieciskas vēlmes.

Jau vēstījām, ka traģiskā negadījumā Madagaskarā bojā gājusī 19 gadus vecā Lielbritānijas pilsone Alana Katlenda, kura aptuveni 10 minūtes pēc "Cessna" stila lidmašīnas pacešanās gaisā esot atvērusi tās durvis un izlekusi, krītot no aptuveni pusotra kilometra augstuma, cietusi no lietoto medikamentu blakusparādībām, britu medijiem atzinis Alanas tēvocis.

Kembridžas universitātes studentes tēvocis presē atklājis, ka Alana Madagaskarā saslimusi un lietojusi turienes ārstu izrakstītus medikamentus. “Divas dienas pirms negadījuma viņa sazvanījās ar māti un telefonā kaut ko murmulēja, izklausījās diezgan nesakarīga,” pastāstīja tēvocis.

Ģimene uzskata, ka meitene smagi reaģējusi uz zālēm, kas gan neesot varējušas būt pret malāriju, jo pērn ceļojuma laikā Ķīnā, Alana tās lietojusi un labi panesusi.

Lidmašīnas pilots apstiprināja, ka meitene jau pirms iekāpšanas lidaparātā sūdzējusies par galvassāpēm, bet lidojuma laikā bijusi klusa un nav bildusi ne vārda. “Viņa, visticamāk, visu laiku domāja, kurā brīdī izdarīt to, ko izdarīja. Man tiešām nav ne jausmas, kāpēc meitene atvēra tās durvis, bet viens ir skaidrs - viņa to izdarīja pati. Durvis neatvērās pašas no sevis,’ piebildis lidaparāta pilots.