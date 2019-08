Tramps ceturtdien tviterī paziņoja, ka no 1.septembra nosaka 10% muitas tarifus Ķīnas ražojumiem 300 miljardu ASV dolāru vērtībā.

"TDAmeritrade" biznesa stratēģijas menedžeris Šons Kruss ziņu aģentūrai AFP norādīja, ka Vašingtonas un Pekinas tirdzniecības kara saasināšanas investoros rada bažas, ka tirdzniecības karš varētu negatīvi ietekmēt uzņēmumu peļņu.

"Tas var ietekmēt trešā un ceturtā ceturkšņa peļņu. Piegādes ķēžu pēkšņa maiņa kompānijām var dārgi maksāt," sacīja Kruss.

Naftas cenas Ņujorkas un Londonas biržās palielinājās.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pieauga, britu mārciņas kurss pret dolāru kāpa, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien pieauga par 3,2% līdz 53,95 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 2,3% līdz 61,89 dolāriem par barelu.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien saruka par 0,4% līdz 26 485,01 punktam, indekss "Standard & Poor's 500" samazinājās par 0,7% līdz 2932,04 punktiem, bet indekss "Nasdaq Compoosite" kritās par 1,3% līdz 8004,07 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien samazinājās par 2,3% līdz 7407,06 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 3,1% līdz 11 872,44 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 kritās par 3,6% līdz 5359 punktiem.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien pieauga no 1,1090 līdz 1,1106 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru palielinājās no 1,2140 līdz 1,2162 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu saruka no 107,40 līdz 106,59 jenām par dolāru.