Kembridžas universitātes studentes tēvocis presē atklājis, ka Alana Madagaskarā saslimusi un lietojusi turienes ārstu izrakstītus medikamentus. “Divas dienas pirms negadījuma viņa sazvanījās ar māti un telefonā kaut ko murmulēja, izklausījās diezgan nesakarīga,” pastāstīja tēvocis.

Ģimene uzskata, ka meitene smagi reaģējusi uz zālēm, kas gan neesot varējušas būt pret malāriju, jo pērn ceļojuma laikā Ķīnā, Alana tās lietojusi un labi panesusi.

Lidmašīnas pilots apstiprināja, ka meitene jau pirms iekāpšanas lidaparātā sūdzējusies par galvassāpēm, bet lidojuma laikā bijusi klusa un nav bildusi ne vārda. “Viņa, visticamāk, visu laiku domāja, kurā brīdī izdarīt to, ko izdarīja. Man tiešām nav ne jausmas, kāpēc meitene atvēra tās durvis, bet viens ir skaidrs - viņa to izdarīja pati. Durvis neatvērās pašas no sevis,’ piebildis lidaparāta pilots.

Jauns.lv jau vēstīja, ka jauniete bija devusies lidojumā ar "Cessna" stila lidaparātu, bet aptuveni 10 minūtes pēc pacešanās gaisā viņa atvērusi lidmašīnas durvis un izlekusi, krītot no aptuveni pusotra kilometra augstuma.

Kopā ar Alanu lidaparātā bijis vēl viens cilvēks un pilots.

Policija baidās, ka Alanas ķermenis nekad netiks atrasts, jo tas, visticamāk, piezemējies teritorijā, ko plaši apdzīvo savvaļas zvēri.

Zināms, ka lidaparāts vedis meiteni no viņas izpētes vietas atpakaļ uz Anjajavī, kur viņa mitinājusies. Viņas ceļojums nav noritējis studiju ietvaros, tas bijis privāts meitenes brauciens. "Mēs zinājām, ka viņai ieplānots lidojums uz netālu esošo salu, lai tur pētītu jūras gultni, bet tad mūsu sakari pārtrūka, un mēs sākām baidīties, ka noticis sliktākais," stāsta kāds meitenes draugs.

Ģimene bojā gājušo meiteni raksturo kā spožu, neatkarīgu jaunu sievieti, kuru apkārtējie mīlējuši un apbrīnojuši. "Viņa vienmēr bija laipna pret visiem, tāpēc arī viņas paziņu un draugu loks bija ļoti plašs. Mēs zinām, ka viņa visiem ļoti pietrūks. Ar savu entuziasmu un zinātkāri viņa pieņēma katru iespēju, kas viņai radās," teikts ģimenes paziņojumā.