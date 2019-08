Bulgārijā atceļ ziedojumu griestus partijām

Prezidents Rumens Radevs paudis bažas, ka partijas kļūs atkarīgas no privātām kompānijām, opozīcijā esošie sociālisti norāda, ka ar šīm izmaiņām legalizēta korupcija. Tās līmenis Bulgārijā ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā.

Grozījumi likumā pieņemti pēc skandāla ap valsts subsīdijām partijām. Finanšu aprēķinu kļūdas dēļ partijas no valsts šā gada pirmajā pusē par katru balsi saņēma 13 levas (5,6 eiro), nevis 11 levas, kas tām likumīgi pienācās. Šis atklājums izraisīja sašutumu, kaut gan partijas atmaksāja valstij vairāk nekā 14 miljonus levu. Valdība ierosināja samazināt subsīdijas līdz vienai levai par vēlētāja balsi, bet tagad atstātas brīvas rokas ziedotājiem.

