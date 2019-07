Par trīs cilvēku slepkavību Kanādā aizdomās turētie jaunieši aizturēti, bet palaisti vaļā

Jauns.lv jau vēstīja, ka Kems Makleods un Braijers Šimegelskis, kas iepriekš tika uzskatīti par bezvēsts pazudušiem Kanādā, nu tiek turēti aizdomās par Austrālijas pilsoņa Lukasa Folvlera un ASV pilsones Čīnas Dīzī, kā arī vēl neidentificēta vīrieša slepkavību.

Abus pusaudžus nav izdevies atrast jau 16 dienas. Policija plašsaziņas līdzekļiem apstiprinājusi, ka abus jauniešus pirms nedēļas aizturējies vietējais šerifs, lai pārbaudītu alkohola līmeni izelpā, taču palaidis iespējamās slepkavas vaļā, jo nav zinājis, ka abi izsludināti meklēšanā.

Jau ziņots, ka 19 gadus vecais Kems un 18 gadus vecais Braijers sākotnēji tika uzskatīti par bezvēsts pazudušiem pēc tam, kad policija Britu Kolumbijā atrada sadedzinātu jauniešu automašīnu. Taču dažas dienas vēlāk policijai radušās pamatotas aizdomas, ka tieši abi it kā pazudušie jaunieši varētu būt vainojami tūristu slepkavībā.

Lukass Folvlers un Čīna Dīzī divas nedēļas pavadīja ceļojot pa Aļasku, kad viņu automašīna saplīsa netālu no Aļaskas šosejas, aptuveni 20 kilometrus no populāras tūristu apskates vietas un 500 kilometrus no vietas, kur sadedzināta tika atrasta Kema Makleoda un Braijera Šimegelska automašīna.

Lukasa un Čīnas mirstīgās atliekas atrastas netālu no viņu salūzušās automašīnas. Policijai ir pamats uzskatīt, ka abas lietas ir savstarpēji saistītas. Lai gan sākotnēji izskatīta versija, ka abu tūristu slepkavībā un divu jauniešu pazušanā, iespējams, vainojami vieni un tie paši cilvēki, tagad lietā ir jauns pavērsiens – aizdomās tiek turēti it kā pazudušie jaunieši.