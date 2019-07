9 tūristi no Indijas tika apturēti drīz pēc tam, kad automašīnā pie viesnīcas Bali pilsētā Sukavati bija sakrāmējuši savus koferus, tai skaitā somas ar nozagtajiem priekšmetiem.

Ātri sapratuši, ka no viesnīcas numuriņa pazudušas vairākas lietas, darbinieki izsaukuši likumsargus. Pēc policistu ierašanās viens no darbiniekiem pārmeklējis klientu somas, vienu pēc otra no tām izvelkot viesnīcai piederošus priekšmetus.

Foto: Facebook / Polsek Sukawati

Videomateriālā dzirdams, kā viens no tūristiem dusmīgi saka, ka tiek kavēts viņu brauciens uz lidostu, kamēr kāds cits, saprotot, ka ir pieķerts, saka, ka var samaksāt. Vīrietis vairākkārtēji atvainojas darbiniekiem, kuri, šķiet, pamatīgi aizsvilušies par notikušo.

"Pagaidi, nav runa par naudu. Es zinu, ka tev ir nauda. Runa ir par respektu. Tu atbrauc uz Bali un zodz - tā nav cieņas izrādīšana," saka aizkaitinātais darbinieks.

Foto: Facebook / Polsek Sukawati

Pēc notikušā indieši nozagtās lietas atdevuši, kā arī kompensējuši tās lietas, kuras tā arī nav atrastas. Policija ģimeni par zādzību nav sodījusi.

Ar notikušo savā sociālā tīkla "Facebook" lapā padalījies arī Sukavati policijas iecirknis.