Šī ir lielākā neolīta laika apdzīvotā vieta Izraēlā un viena no lielākajām pasaulē. Tā atrodas pie Mocas ciema, piecus kilometrus uz rietumiem no Jeruzalemes. Cilvēki te dzīvojuši jau pirms 20 000 gadu, bet pilsēta ir 9000 gadu sena, un tajā bijuši vismaz 2000 līdz 3000 iedzīvotāju.

Nami celti no akmens, gan dzīvojamās mājas, gan kulta celtnes, bijušas arī mūsdienu izpratnē administratīvās ēkas. Apdarē izmantots apmetums, starp mājām bija ieliņas.

“Atrasti arī apbedījumi, bieži tieši mājās. Cilvēkus apglabāja kopā ar mantām, kurām vajadzēja kalpot to īpašniekiem aizkapa pasaulē. Šie priekšmeti liecina par attīstītiem tirdzniecības sakariem ar tālām zemēm,” stāsta arheologi Hamudi Halaila un Jakobs Vardi.

Pētnieki atrakuši no kapiem darinājumus no Anatolijas vulkāniskā stikla tagadējā Turcijā, gliemežvākus no Sarkanās un Vidusjūras, meistarīgi izgatavotas akmens aproces, visdrīzāk domātas bērniem.

Pirms deviņiem gadu tūkstošiem no akmens darināta cilvēka seja. (Foto: AFP/Scanpix)

Atrasts arī daudz krama darbarīku, gan cirvji un naži, gan tūkstošiem bultu uzgaļu. Klētīs saglabājušās pākšaugu sēklas, visvairāk lēcas, kas liecina par attīstītu lauksaimniecību. Mājdzīvnieku, galvenokārt aitu, kauli norāda, ka lopkopība nomainījusi medības.

“Tikai dažu desmitu centimetru dziļumā atrasts attīstīts apdzīvotais punkts ar daudzveidīgu ekonomisko dzīvi. Tā ka mūsu priekšstati par neolītu būs jāpārskata,” teic arheologi.

Izrakumi turpinās, un pētnieku izaicinājums ir jauno atklājumu savienot ar topošo lielceļu. Lielu daļu senvietas plānots saglabāt.