Salvīni prasa Eiropai uzņemt 140 nupat jūrā izglābtus imigrantus

Daudziem no tiem, kas atrodas uz krasta apsardzes kuģa, iepriekšējā vakarā palīdzēja zvejas kuģis no Sicīlijas, kura apkalpe viņiem deva viņiem ūdeni un pārtiku un sazinājās ar krasta apsardzi. Salvīni paziņoja, ka kuģim netiks noteikta imigrantu izlaišanas osta, kamēr citas Eiropas valstis nepiekritīs viņus uzņemt.

Salvīni pieprasa, lai citas ES valstis uzņemas daļu no izmaksām par imigrantu aprūpēšanu un loģistiku, kuri bieži vien tiek izglābti no nedrošām laivām. Daudzi no Vidusjūras vidienē izglābtajiem cilvēkiem ir ekonomiskie migranti no Āfrikas vai Āzijas, kuriem nav tiesību uz patvērumu Eiropā.