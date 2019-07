Ekrānuzņēmums no "Yotube.com" video

“Viņš nomira no HIV pēc asins pārliešanas” - britu puisēna vecāki atklāj šokējošu shēmu, kas piekopta no 1970. līdz 1990. gadam

Septiņus gadus vecais Lielbritānijas pilsonis Kolins Smits miris no HIV pēc tam, kad puisēns saņēmis inficētu asins pārliešanu 1985. gadā. Viņš bija viens no tūkstošiem pacientu, kas laikā no 1970. gada līdz 1990. gadam Lielbritānijas slimnīcā saņēma ar HIV un C hepatītu inficētu asins pārliešanu. Pārsteidzošā lieta daudzus gadus tika noklusēta, līdz brīdim, kad mazā zēna ģimene sāka meklēt atbildes - kas īsti notika.