Incidents noticis otrdien netālu no Čitvanas nacionālā parka. Zilonis aizvilcis 62 gadus veco vīrieti 25 metrus no ceļa un nogalinājis. Lai pasargātu cilvēkus no ziloņiem, kas šajā apkaimē savairojušies liela daudzumā, tiek būvēti augsti žogi, kas atdalīs ciematus no mežiem.

