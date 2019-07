"Šorīt Irāna pārsniedza 4,5% urāna bagātināšanas līmeni," viņa teikto citē ziņu aģentūra ISNA.

"Šis bagātinājuma līmenis pilnībā apmierina valsts spēkstacijas degvielas prasības," piebildusi amatpersona, netieši norādot, ka Irāna pagaidām saglabās šādu urāna bagātinājuma līmeni.

Irāna svētdien paziņoja, ka vairs neievēros bagātināšanas griestus, īstenojot otro atkāpšanās soli no kodolvienošanās saistītām. Atkāpšanās mērķis ir piespiest atlikušās kodolvienošanās dalībvalstis - Franciju, Vāciju, Lielbritāniju, Ķīnu un Krieviju - izpildīt savas apņemšanās.

Vīrietis Irānā lasa avīzi. (Foto: AFP/Scanpix)

Pērn ASV vienpusējā kārtā izstājās no vienošanās un noteica Irānai sankcijas. ASV prezidents Donalds Tramps no kodolvienošanās izstājās, jo vēlējās palielināt spiedienu uz Irānu, lai gan pret to iebilda sabiedrotie Eiropā.

Pagājušajā nedēļā Irāna paziņoja, ka tās bagātinātā urāna krājumi pārsnieguši 300 kilogramu ierobežojumu, ko nosaka kodolvienošanās.

Svētdien Irāna palielināja urāna bagātināšanas līmeni virs 3,67% ierobežojuma, kas arī bija noteikts starptautiskajā līgumā. Šāds līmenis ir pietiekams civiliem mērķiem - elektrības ražošanai un medicīniskai izpētei, bet nepietiekams kodolbumbas izgatavošanai, kam nepieciešams līdz vairāk nekā 90% bagātināts urāns. Tiek uzskatīts, ka urānu bagātināt no 20% līdz 90% var salīdzinoši ātri.

Irāna gadu pēc ASV izstāšanās no kodolvienošanās paziņoja, ka zaudējusi "stratēģisko pacietību", un paudusi neapmierinātību ar pārējām līguma dalībvalstīm, jo tās neesot nodrošinājušas Teherānai solītos ekonomiskos ieguvumus.