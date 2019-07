"Rietumiem nevajadzētu kritizēt likumīgus Irānas lēmumu, bet atrast praktiskus risinājumus, lai pārliecinātu mūs palikt līguma [dalībvalstij]," paziņoja Irānas Ārlietu ministrijas preses pārstāvis Abass Musavi un piebilda, ka pārkāpuma trešais posms sāksies septembrī, ja puses neizpildīs savas saistības.

Pagājušajā nedēļā Irāna paziņoja, ka tās bagātinātā urāna krājumi pārsnieguši 300 kilogramu ierobežojumu, ko nosaka 2015.gadā ar pasaules lielvarām noslēgtā kodolvienošanās.

Irānas Ārlietu ministrija paziņoja, ka 60 dienu laikā īstenos trešo apzināto starptautiskās kodolvienošanās pārkāpumu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Svētdien Irāna palielināja urāna bagātināšanas līmeni virs 3,67% ierobežojuma, kas arī bija noteikts starptautiskajā līgumā. Šāds līmenis ir pietiekams civiliem mērķiem - elektrības ražošanai un medicīniskai izpētei, bet nepietiekams kodolbumbas izgatavošanai, kam nepieciešams līdz vairāk nekā 90% bagātināts urāns. Tiek uzskatīts, ka bagātināt no 20% līdz 90% var salīdzinoši ātrā procesā.

Trešajā posmā smagā ūdens reaktors tiks rekonfigurēts tā, lai tas atkal varētu ražot plutoniju.

Pērn ASV vienpusējā kārtā izstājās no vēsturiskās vienošanās un noteica Irānai sankcijas. ASV prezidents Donalds Tramps no kodolvienošanās izstājās, jo vēlējās palielināt spiedienu pret Irānu, lai gan pret to iebilda sabiedrotie Eiropā.

Palikušās līgumslēdzējas valstis, tostarp Lielbritānija, Francija un Vācija, ir centušās saglabāt vienošanos, cita starpā attīstot naudas pārskaitījumu sistēmu "Instex", kas ļauj Irānai apiet ASV sankcijas un turpināt slēgt darījumus ar starptautiskajiem partneriem.

Irāna vairākkārt ir uzsvērusi, ka neplānojot attīstīt kodolieročus pat tad, ja izstātos no kodolvienošanās.