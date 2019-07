VIDEO: ar astrofiziķu palīdzību neredzīgie Čīlē “ieklausās” Saules aptumsumā

Dažas minūtes pirms Saules aptumsums Čīli pārklāja tumsā, skaļrunis grupiņai neredzīgu cilvēku atskaņoja dziļu baritona toni. Viņi bija mērojuši ceļu uz Atakamas tuksnesi, lai saklausīto to, ko simtiem tūkstoši citi atnākuši redzēt. Pēc tam iestājies klusuma mirklis, līdz Saules gaisma un skaņa atgriezās.

Neredzīgie cilvēki Čīlē klausās Saules aptumsumu. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Neredzīgais čīlietis Otavio Orasuns stāsta: "Tas ir brīnumaini. Tā ir dāvana no zinātniekiem. Ar viņu palīdzību mēs spējam pieredzēt to, ko savādāk nevarētu, tas nebūtu bijis iespējams. Ir maģiski dzirdēt tās dziļās un spalgās skaņas. Satriecoši, ka kāds to izdomāja."

Tūristi no visas pasaules 2.jūlijā piepildīja Čīles ziemeļu tuksnesi, lai pasaules skaidrākajās debesīs apskatītu Saules aptumsumu.

Muzikālā pieredze, ko organizēja Čīles Valparaiso universitāte, tika radīta, lai palīdzētu neredzīgajiem un tiem, kuriem ir redzes traucējumi. Viņi šo parādību izbaudīja ar dažādu skaņu frekvenci.

Astronome Katalina Arkosa stāsta: "Neredzīgie var pieredzēt aptumsumu ar skaņas palīdzību, un mēs redzam, cik sajūsmināti viņi ir. Tas priecē arī mūs, jo mudina mums turpināt darboties, lai radītu vairākus projektus, un tie sasniegtu skolas un vietas, kas atrodas daudz tālāk no lielajām pilsētām. Tā, lai visi spētu piekļūt šīm ierīcēm."

Skaņu radošo ierīci, ko sauc par “gaismas skaņu” (“Lightsound”), radīja portorikāņu astrofiziķe Vanda Diaza-Merseda, kura pati kopš 20 gadu vecuma neatgriezeniski sāka zaudēt redzi.

“Tas pārveido gaismu spalgās skaņās, bet tumsu - basa skaņās,” aģentūrai “Reuters” skaidroja Katalina Arkosa.