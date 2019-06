Tobrīd 18 gadus vecā studente tika izvarota krūmos pēc naktskluba apmeklējuma naktī no 13. uz 14.oktobri.

Vīrieši apsūdzēti par izvarošanu un palīdzības nesniegšanu studentei.

11 apsūdzētie Vācijā stājas tiesas priekšā par studentes grupveida izvarošanu

Galvenais aizdomās turamais ir sīrietis, kurš jau agrāk pārkāpis likumu. Viņš gatavojas tiesā noliegt vainu apsūdzībā izvarošanā, atklāja viņa advokāts.

Advokāts paziņoja, ka viņa klients vēl pirms tiesas pakļauts iepriekšējam spriedumam.

Tiesas dokumenti liecina, ka studentei piedāvātas narkotikas un viņas dzērienā ielieta kāda viela, kas padarījusi viņu nespējīgu pretoties.

Astoņi apsūdzētie ir no Sīrijas, viens no Alžīrijas un viens no Irākas. Viens apsūdzētais ir vācietis.