Karavīri un policisti piespieda simtiem migrantu no šīs grupas, kas lielākoties bija no Hondurasas, apstāties Metapas de Domingesas pilsētā, kura atrodas Meksikas dienvidos 12 kilometrus no Gvatemalas robežas.

Meksikas Nacionālais migrācijas institūts (INM) paziņoja, ka apmēram 420 migrantu tika aizturēti un ar autobusiem aizvesti uz migrantu aizturēšanas centru.

Daudzi citi tomēr ir aizbēguši, jo valsts policija sākotnēji lēsa, ka karavānā bijuši ap 1200 cilvēku.

Šis incidents notika laikā, kad Meksikas ārlietu ministra Marselo Ebrarda vadīta delegācija veda sarunas Vašingtonā ar ASV amatpersonām, mēģinot novērst Trampa iecerēto tarifu stāšanos spēkā.

Tramps ir draudējis no 10.jūnija piemērot 5% tarifu visām Meksikas precēm, kā arī to pakāpeniski palielināt, līdz tas oktobrī sasniegtu 25%.

Šie draudi ir izraisījuši paniku Meksikā, jo 80% no tās preču eksporta tiek ievesti ASV.

Sarunas trešdien beidzās bez vienošanās, bet tiks atsāktas ceturtdien. Tramps tviterī paziņoja, ka tarifi pirmdien stāsies spēkā, ja ceturtdien netiks panākta nekāda vienošanās.

INM pavēstīja, ka aizturētajiem migrantiem pēc iespējas tiks "palīdzēts atgriezties viņu izcelsmes valstīs", kas nozīmē izraidīšanu.

Karavānas bloķēšanas operācijā piedalījās vairāk nekā 100 jaunizveidotās Meksikas Nacionālās gvardes karavīru.

Meksika ir nosūtījusi Nacionālo gvardi uz savu dienvidu robežu un pastiprinājusi migrantu aizturēšanas un izraidīšanas, mēģinot palēnināt migrantu plūsmu ASV virzienā.

Neraugoties uz to, maijā uz ASV-Meksikas robežas tika aizturēti vairāk nekā 144 000 migrantu, kas bija par 32% vairāk nekā aprīlī.