Incidents notika Kolumbijas pilsētā La Virginia, kur kāda tenku vācele mēģināja noklausīties kaimiņu sarunas. Aculiecinieki apgalvo, ka viņa vēlējās iegūt jaunas klačas, ar kurām vēlāk varētu dalīties sarunās ar paziņām. Sieviete nolēma izbāzt galvu cauri kaimiņu metāla vārtu restēm un iekūlās ķezā.



Daži domā, ka tā bijusi karma par to, ka viņa vēlējusies izspiegot kaimiņus. Kaimiņi norāda, ka tai vajadzētu būt mācībai arī citiem cilvēkiem, kuriem piemīt līdzīgi netikumi.

Ugunsdzēsējiem bija nepieciešamas 5 stundas, lai atbrīvotu sievieti no apkaunojošās situācijas. (Foto: Facebook)

Glābējiem izdevās atbrīvot sievietes galvu, izmantojot kaimiņu lubrikantu, kas tika aizgūts no viņu guļamistabas. Iespējams, tieši viņu guļamistaba bija piesaistījusi sievietes uzmanību.



Viņai izdevās izbāzt galvu cauri restēm, bet nespēja to vairs izvilkt ārā. Amizantais atgadījums apkārtnē izraisīja īstu drāmu. Daudzi rajona iedzīvotāji mēģināja palīdzēt, bet pūliņi izrādījās velti. Ugunsdzēsējiem bija nepieciešamas 5 stundas, lai atbrīvotu sievieti no apkaunojošās situācijas. Pēc notikušā fotogrāfijas ar okšķeri ātri izplatījās internetā un kļuva par īstu hitu.