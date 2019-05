ASV Tirdzniecības ministrijas dokumentā teikts, ka šī atlikšana nemaina aizliegumu, kuru noteica ASV prezidents Donalds Tramps, to pamatojot ar nacionālās drošības apsvērumiem. Šis aizliegums rada nozīmīgas sekas ASV un Ķīnas tehnoloģiju firmām.

Dokumentā teikts, ka ASV varas iestādes līdz augusta vidum neieviesīs šo aizliegumu, lai dotu "Huawei" un tā partneriem laiku "uzturēt un atbalstīt pastāvošos un pašlaik pilnīgi operacionālos tīklus un aprīkojumu, ieskaitot programmatūras atjauninājumus un ielāpus, uz kuriem attiecas juridiski saistoši līgumi un vienošanās (..) 2019.gada 16.maijā vai pirms tam".

Nedēļas nogalē izskanēja, ka "Google" un citi ASV uzņēmumi sarauj saites ar "Huawei" pēc tam, kad ASV valdība noteica jaunus ierobežojumus šai Ķīnas kompānijai.

ASV prezidenta Donalda Trampa valdība ir apsūdzējusi "Huawei" par palīdzību Ķīnas valdībai izspiegot citas valstis, izmantojot telekomunikāciju tīklu.

Tramps trešdien parakstīja rīkojumu, dodot Tirdzniecības ministrijai pilnvaras apturēt ASV kompāniju sadarbību ar noteiktiem piegādātājiem no ārvalstīm. Tiek uzskatīts, ka šādi ierobežojumi ir daļa no plašākiem centieniem norobežot "Huawei" no ASV tirgus.

"Google" un ASV mikroshēmu ražotāji, tostarp "Intel", "Qualcomm" un "Broadcom" ir iesaldējuši programmatūras un būtisku detaļu piegādes "Huawei", vēstīja biznesa ziņu aģentūra "Bloomberg".