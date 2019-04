Pēc viņa teiktā, nākamajā gadā var gaidīt tādu pašu Krievijas kampaņu kā iepriekšējās ASV prezidenta vēlēšanās 2016.gadā. "Tas nav jāsaka, viņi bija drauds mūsu vēlēšanām arī 1974.gadā un viņi jaucās mūsu vēlēšanās 80.gados," laikraksta "The Hill" forumā paziņoja Pomepo. "Mani pārsteidz fakts, ka šīs pilsētā šķiet šokēta par to, ka krieviem mēs nerūpam, kā arī savulaik PSRS. Un mums tas jāgaida 2050.gadā, krievi vēl joprojām to darīs," norādīja Pompeo.

Citi šobrīd lasa Cik bieži pārim būtu jāmīlējas? Galvenais ir gribēšana Sanpaulu modes nedēļas laikā mirušais modelis pirms iziešanas uz mēles bijis labā omā un runājis ar ģimeni 67 gadu vecumā miris latviešu aktieris Valdemārs Karpačs