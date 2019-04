Taču šāds solis varētu tikt sperts pēc vairākiem gadiem. Ideja pārcelt valdību prom no 30 miljonu iedzīvotāju lielās pilsētas, kur ir vieni no lielākajiem satiksmes sastrēgumiem pasaulē, tiek apspriesta jau vairākas desmitgades. Zemienē gulošā Džakarta arī katru gadu pakļauta plūdiem un ir viena no pasaules straujāk grimstošajām pilsētām pārmērīgās gruntsūdeņu izsūknēšanas dēļ. Pilsētplānošanas ministrs Bambangs Brodžonegoro pirmdien pavēstīja, ka plāns ieguvis prezidenta Džoko Vidodo atbalstu, kurš ir par galvaspilsētas pārcelšanu prom no Indonēzijas visvairāk apdzīvotās Javas salas. Džakarta varētu saglabāt finanšu galvaspilsētas statusu. Vietējie mediji vēsta, ka par jauno galvaspilsētu varētu kļūt Palangkarajas pilsēta Borneo salā.

