Kims un Putins tiksies pirmoreiz. Šis samits notiks ceturtdien Vladivostokas pilsētā, kas atrodas netālu no Ķīnas un Ziemeļkorejas robežām. Tā arī būs Kima pirmā oficiālā vizīte Krievijā.

Ir gaidāms, ka Kims trešdienas rītā ar bruņuvilcienu ieradīsies Krievijas robežstacijā Hasanā, vēstīja Krievijas ziņu aģentūra "Interfax", neminot konkrētus ziņu avotus.

Ziemeļkorejas līderis uz neilgu laiku piestās šajā stacijā, lai apmeklētu namu, kur savos braucienos bija piestājuši arī viņa tēvs Kims Čenirs un vectēvs Kims Irsens.

Kims jau ir divos samitos ticies ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, Dienvidkorejas sabiedrotajai ASV tiecoties panākt Korejas pussalas denuklearizāciju.

Otrais Trampa un Kima samits, kas 27. un 28.februārī notika Hanojā, Vjetnamā, beidzās bez gala dokumenta pieņemšanas, jo abas puses nespēja pārvarēt domstarpības galvenajā jautājumā par to, kādā veidā Ziemeļkorejai būtu jāatbrīvojas no kodolieročiem, un par to, ko Phenjana saņems apmaiņā pret atteikšanos no kodolieročiem.

Pagājušajā nedēļā Phenjana pieprasīja, lai Savienotās Valstis atsauc no kodolsarunām valsts sekretāru Maiku Pompeo, jo viņš tīšām liekot tām šķēršļus. Ziemeļkoreja arī paziņoja, ka tā izmēģinājusi jaunu taktisko ieroci.

Pēdējais Krievijas un Ziemeļkorejas samits notika 2011.gadā, kad tagadējā Ziemeļkorejas līdera tēvs Kims Čenirs devās uz Sibīriju, lai tiktos ar Dmitriju Medvedevu, kas tolaik ieņēma Krievijas prezidenta amatu.