Vienā no sarkofāgiem atradās labi saglabājusies virspriestera mūmija, kas bija ietīta linā un dekorēta ar zelta figūru, kurā attēlota Izīda - viena no galvenajām seno ēģiptiešu dievietēm (Ozīrisa sieva un māsa).



Komanda atvēra arī divus atlikušos sarkofāgus. Vienā no tiem bija sievietes mūmija, kas bija rotāta ar zilām pērlēm, bet otrajā bija vīrieša mūmija, kas liecina par ģimenes apbedījuma vietu.

Vienā no sarkofāgiem atradās labi saglabājusies virspriestera mūmija. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Eģiptologs un bijušais Ēģiptes Senlietu ministrs Zahi Havass stāsta: "Šī lielā kapsēta tika atklāta pilnīgi nejauši. To izraka ēģiptiešu komanda, kas atrada kaļķakmenī izgrieztas kapenes ar milzīgu sarkofāgu, kas arī veidots no kaļķakmens. Katrā no tām iekšā ir mūmijas. Šī kapsēta pieder rakstības, skaitīšanas un gudrības dievam Totam, bet nākamajās durvīs aiz šīs milzīgās kapsētas dzīvoja karaliene Nefertiti."



Atklājumus rādīja tiešraidē kanālā "Discovery".



Minjas provinces apbedījumu vietā arheologu komanda atrada retu vaska galvu. Ēģiptes arheologi šo vietu atrada pirms pusotra gada, un izrakumi vēl turpinās.



Havass pirms sarkofāgu atvēršanas aģentūrai "Reuters" paziņoja, ka drīzumā šajā vietā sagaida vēl citu apbedījumu vietu atklāšanu.

1927. gadā šajā apgabalā tika atrasts milzīgs kaļķakmens sarkofāgs, kas apskatāms Ēģiptes muzejā Kairā. Havass pastāstīja, ka pēc šī atklājuma par šo vietu aizmirsa, taču pirms diviem gadiem tika aizturēts nelegāls dārgumu mednieks. Tas piesaistīja arheologu uzmanību un tika atsākti izrakumi.