Žogs gar ASV-Meksikas robežu būs! Pentagons apstiprina viena miljarda dolāru piešķiršanu Trampa iecerei

Iekšzemes drošības ministrija lūdza Pentagonu uzbūvēt 92 kilometrus no 5,5 metrus augstā žoga, izveidot un uzlabot ceļus, un ierīkot apgaismojumu, lai atbalstītu Trampa izsludināto ārkārtas stāvokli saistībā ar situāciju uz robežas.

Šanahans "pilnvaroja ASV Armijas Inženieru korpusa komandieri sākt projektēšanu un līdz viena miljarda dolāru izlietošanu, atbalstot Iekšzemes drošības ministriju un Muitas un robežpatrulēšanas dienestu," teikts Pentagona paziņojumā.

Minētie darbi tiks veikti Arizonas štata Jumas pilsētā un Teksasas štata Elpaso pilsētā.

Šanahans sacīja, ka Inženieru korpuss fokusēsies uz "narkotiku kontrabandas koridoru" bloķēšanu.

Elpaso sektors ir kļuvis par otru noslogotāko koridoru nelegālām robežas šķērsošanām pēc Riograndes upes ielejas, uz daudzi no šiem robežas šķērsotājiem ir patvērumu pieprasošas ģimenes no Centrālamerikas. Arī Jumas sektorā ir pieaudzis nelegālu robežas šķērsošanu skaits, ko veic galvenokārt ģimenes no Gvatemalas nomaļos rajonos.

