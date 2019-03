Atbalstot ES autortiesību reformu, Polijas laikraksti iznāk ar baltu pirmo lapu

"Šodien mēs aicinām Polijas EP deputātus uz solidaritāti, atbalstot balsojumu par Autortiesību direktīvu vienotajā digitālajā tirgū," teikts petīcijā, kuru parakstījuši 30 Polijas nacionālo un reģionālo laikrakstu galvenie redaktori.

"Autori nesaņem pietiekamu kompensāciju par viņu darbu izplatīšanu tīmeklī. Viņi bieži vien dzīvo trūkumā vai pamet profesiju," teikts paziņojumā, kas publicēts centriskajā laikrakstā "Rzeczpospolita", kā arī citos izdevumos, ieskaitot liberālo "Gazeta Wyborcza" un tabloīdu "Fakt".

W poniedziałek - białe strony polskich gazet. To absolutny wyjątek. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę Czytelników na szczególnie ważną sprawę. Szczegóły na Instastories i pod linkiem > https://t.co/EsIpfvNSIM #gazetawyborcza #prasa https://t.co/LTmwaW1Qqi pic.twitter.com/qZWICssz9E — Gazeta Wyborcza.pl (@gazeta_wyborcza) March 24, 2019

Atbilstoši iecerētajai reformai tīmekļa platformas būs juridiski atbildīgas par autortiesību ievērošanu, un tām būs jāpārbauda viss, ko publisko to lietotāji, lai novērstu pārkāpumus.

Reformu atbalsta tradicionālie mediji un mākslinieki, bet pret to iestājušies lielie tīmekļa uzņēmumi, arī "YouTube" īpašnieks "Google", kas gūst lielu peļņu no reklāmas, pateicoties saturam, kas ir izvietots to vietnēs.

Pret reformu iestājas arī interneta brīvības aizstāvji, kas bažījas, ka līdz ar reformas īstenošanu tiks pieredzēti bezprecedenta ierobežojumi tīmekļa brīvībai.