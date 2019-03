Jauns.lv jau vēstīja, ka kurīza kuģis "Viking Sky", kas bija ceļā no Trumses uz Stavangeri, sestdien dzinēja problēmu dēļ apstājās aptuveni divus kilometrus no krasta. Kuģa kapteinis noraidīja SOS signālu, un varasiestādes nolēma evakuēt uz kuģa esošos cilvēkus, izmantojot helikopterus.

Glābējs no helikoptera nolaižas uz kruīza kuģi. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Ar helikopteriem no kuģa krastā tika nogādāti aptuveni 500 no 1373 cilvēkiem, kas atradās uz kuģa. Vairums no pasažieriem bija seniori. Daudzi no "Viking Sky" pasažieriem bija amerikāņi un briti, bet uz kuģa bija vēl 14 citu valstu pilsoņi.

Dzinēju apstāšanās šajos ūdeņos ir bīstama, jo akvatorijā ir daudz rifu. Turklāt jūra tobrīd bijusi nemierīga, pūtis spēcīgs vējš un bijuši lieli viļņi.

Kuģis dzinēja problēmu dēļ apstājās aptuveni divus kilometrus no krasta. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

17 no evakuētajiem tika nogādāti slimnīcā, atklāja policija.

Uz notikuma vietu devās arī velkoņi, lai avarējušo kruīzu kuģi būtu iespējams aizvilkt līdz ostai un pasažieru evakuācija vairs nebūtu nepieciešama.

Ar helikopteriem no kuģa krastā tika nogādāti aptuveni 500 no 1373 cilvēkiem. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Svētdien "Viking Sky" apkalpei izdevās iedarbināt trīs no četriem kuģa dzinējiem un velkoņi sāka vilt kuģi uz ostu Moldē. Cilvēku evakuācija ar helikopteriem tika apturēta.

No kuģa "Viking Sky" krastā evakuētie pasažieri. (Foto: AP/Scanpix)