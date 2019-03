Berkovs norādījis, ka parlamenta kārtības rullis neļauj atkārtoti nodot parlamentam noraidītu likumprojektu tās pašas sesijas laikā.

Berkova paziņojums vēl vairāk sarežģījis Mejas centienus panākt atbalstu jau divkārt noraidītajam "Breksita" līgumam.

Kā ziņots, saskaņā arī ar britu mediju atzinumu trešais balsojums par Mejas panākto "Breksita" vienošanos pirmdien kļuvis mazticamāks, jo valdības vadītajai nesekmējas pārliecināt eiroskeptiķus pašas vadītās Konservatīvās partijas rindās.

Laikraksts "Financial Times" un citi britu mediji ziņo, ka Meja savas cerības saista ar Ziemeļīrijas Demokrātisko unionistu partiju (DUP), jo daži no eiroskeptieki noskaņotajiem torijiem esot ļāvuši noprast, ka viņi varētu atbalstīt Mejas panākto vienošanos, ja par to balsotu DUP deputāti.

Eiroskeptiķi konservatīvo rindās un desmit DUP deputāti, no kuriem kopš 2017.gada jūnija ir atkarīgs Mejas valdības parlamentārais vairākums, iebilst pret tā dēvēto pagaidu risinājumu, kura mērķis ir novērst robežkontroles atjaunošanu starp Ziemeļīriju un Īriju pēc Lielbritānijas aiziešanas no Eiropas Savienības (ES).

Viņi norāda, ka pagaidu risinājuma rezultātā Lielbritānija uz nenoteiktu laiku var palikt ES muitas ūnijā un ka tas apdraud Apvienotās Karalistes vienotību, jo Ziemeļīrijai tiek piemēroti atšķirīgi noteikumi nekā pārējai valstij.

"Bezvienošanās ["Breksits"] tagad ir labākais iznākums," pirmdien tviterī norādījis Džeikobs Rīss-Mogs, kas vada eiroskeptiski noskaņoto Eiropas Pētniecības grupu, kurā apvienojušies aptuveni 80 toriju deputāti.

Iepriekš Rīss-Mogs žurnālistiem bija izteicies: "Mums jāredz, ko darīs DUP. Es noteikti to (vienošanos) neatbalstīšu, ja to neatbalstīs DUP."

"Tā, manuprāt, ir slikta vienošanās. To atbalstīt iemesls būtu vienīgi tad, ja alternatīva ir palikšana Eiropas Savienībā," piebilda eiroskeptiķu līderis.

Kā ziņots, parlamenta apakšpalāta jau divas reizes noraidījusi Mejas panākto "Breksita" vienošanos.

Tajā pašā laikā parlaments ceturtdien ar 210 balsu vairākumu atbalstījis Mejas priekšlikumu par "Breksita" atlikšanu.

Mejas priekšlikums paredz līdz trešdienai sarīkot vēl vienu balsojumu par viņas panākto "Breksita" vienošanos,

Gadījumā, ja parlamenta divreiz noraidīto "Breksita" vienošanos tomēr galu galā apstiprinātu, premjere lūgtu ES 29.martā paredzēto Lielbritānijas izstāšanos no ES atlikt līdz 30.jūnijam.

Tas nepieciešams, lai parlaments paspētu pieņemt nepieciešamos likumdošanas aktus gludai "Breksita" norisei.

Meja brīdinājusi, ka gadījumā, ja vienošanās tiks arī trešo reizi noraidīta, var nākties lūgt ilgstošu "Breksita" atlikšanu.

Šādā gadījumā nāktos maija beigās arī Lielbritānijā rīkot Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas.

Meja norādījusi, ka tas draud ar to, ka Apvienotā Karaliste neizstāsies no ES "vēl daudzus mēnešus vai pat vispār nekad".

Tikmēr svētdien divi ministri pieļāvuši iespēju, ka valdība varētu arī nepieprasīt trešo balsojumu, ja tajā atkal draudētu nepārprotams zaudējums.