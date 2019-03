Kristofers Frīmens (27) pirmdien ap pulksten 16:00 tika aizturēts Bīrleikas pamatskolā, kas atrodas ASV Floridas štata Vestpalmbīčas pilsētā.

Bērna tēvs skolā ieradās ratiņkrēslā un ar pielādētu šaujamieroci, kas iestuķēts viņa biksēs. Mācību iestādes darbiniekiem viņš draudēja, ka visus nogalinās, viņam neļaus aprunāties ar dēlu. Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukti policijas darbiniekiem.

Likumsargiem bērna tēvs paskaidroja, ka skolā ieradās tāpēc, ka viņa dēls piezvanot raudājis un sacījis, ka kāds skolotājs viņam iesitis. Tēvs sacījis, ka sarunas laikā dzirdējis, ka kāds pieaugušais izrauj no dēla rokām telefonu un pārtrauc zvanu.

Policija pēc notikušā paskaidrojusi, ka vīrietis bijis bruņots ar pielādētu AK-47 "Mini Draco" šaujamieroci. Frīmens to iegādājies no drauga pirms apmēram viena gada un nēsājot to līdzi visu laiku, lai justos drošs. Vīrietis likumsargiem esot skaidrojis, ka aizmirsis, ka līdzi paņēmis ieroci, un neesot zinājis, ka, šādi ierodoties skolā, pārkāpj mācību iestādes noteikumus.

Fīrmens tika aizturēts un tiek apsūdzēts par šaujamieroča ienešanu skolas teritorijā, agresīvu uzbrukumu ar ieroci un miera traucēšanu. Viņa advokāts sacījis, ka notikušais bijis vien liels pārpratums, nevis noziegums, jo Frīmens neesot vēlējies nevienam nodarīt pāri. Bērna tēvs cer, ka drīzumā apsūdzības tiks atceltas.