Lielbritānijas valstspiederīgajiem pēc Brexit uz ārējām ES robežām vairs nebūs tiesību izmantot ES, citu Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices pilsoņiem paredzētās joslas.

Pie robežas nekādu privilēģiju

Britiem vajadzēs, piemēram, robežkontrolē lidostā gaidīt vienā rindā ar Krievijas, Āzijas, Āfrikas, ASV un citu trešo valstu pilsoņiem. Personām, kas ceļo uz ES, veiks papildu pārbaudes, piemēram, par uzturēšanās ilgumu un mērķi.

Lielbritānijas pavalstniekiem būs nepieciešami ceļošanas dokumenti, kuru derīguma termiņš nav ilgāks par desmit gadiem un kuri ir derīgi vismaz trīs mēnešus pēc plānotās izceļošanas no ES.

ES pilsoņiem vairs nebūs tiesību vērsties Lielbritānijas vēstniecībās un konsulātos, lai lūgtu konsulāro aizsardzību trešajā valstī (un otrādi).

Cietīs aviopasažieri

Triecienu saņems arī aviopasažieru tiesības. Patlaban saskaņā ar ES regulu lidsabiedrības vainas dēļ par lidojuma aizkavēšanu vai atcelšanu atkarībā no ilguma un ceļamērķa attāluma var saņemt līdz 600 eiro lielu kompensāciju.

Pēc "Brexit" ES pasažieru tiesības uz informāciju, atlīdzību, maršruta maiņu vai kompensāciju var vairs neattiekties uz Lielbritānijas lidojumiem un pārvadātājiem. Cietīs arī kuģu, autobusu un dzelzceļa pasažieri.

Var aizliegt ievest sieru

Nopietnas izmaiņas skars muitu, PVN un akcīzes nodokli ievestajām precēm, īpaši ierobežojot atļauto tabakas izstrādājumu un alkoholisko dzērienu daudzumu. Ceļotājiem no Lielbritānijas būs tiesības saņemt PVN atmaksu, izceļojot no ES.

Eiropas Komisija brīdina, ka konkrētu preču imports uz ES tiks ierobežots vai aizliegts, piemēram, tas attieksies uz dzīvnieku izcelsmes produktiem (gaļa, piens, šķiņķis, siers), skaidru naudu virs 10 000 eiro, atsevišķām kultūras precēm, augiem, to produktiem vai konkrētiem dzīvniekiem.

Telefonsarunas kļūs dārgākas

Apvienotā Karaliste atgūs 2017. gada jūnijā ES atcelto viesabonēšanu – pēdējo mēnesi no Lielbritānijas var zvanīt par sava operatora tarifu (tāda iespēja ir arī Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā), tāpat kā mājās. Tāpat var darīt briti Latvijā, Francijā un citur, bet tagad atgriezīsies dārgā papildmaksa.

Piekļuve veselības aprūpei ES vairs nebūs iespējama ar Lielbritānijas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) un otrādi. Ir ieteicams pārbaudīt ārkārtas medicīnisko izdevumu atmaksas nosacījumus trešajās valstīs un apsvērt iespēju iegādāties privāto ceļojuma apdrošināšanu.

Lielbritānijā dzīvojošo suņu, kaķu, mājas sesku īpašnieku ES lolojumdzīvnieka pase vairs nebūs derīga. Pirms došanās ceļā ar lolojumdzīvnieku jāpārbauda, kādas īpašās prasības attieksies uz Lielbritāniju. Var būt vajadzīga vai nu trešās valsts lolojumdzīvnieku pase, vai veterinārais sertifikāts.

Eiropas šoferu tiesības derēs arī Lielbritānijā

Autovadītāji, kuriem ir derīgas Lielbritānijā izdotas Eiropas Savienības (ES) vienotā parauga vadītāju apliecības, varēs tās turpināt izmantot Latvijā arī pēc 29. marta, neraugoties uz izstāšanos ar vai bez vienošanās, skaidro Latvijas vēstniecībā Londonā.

Uzturoties Latvijā ilgāk par vienu gadu, Lielbritānijas vadītāja apliecība ir jāapmaina pret mūsu valsts dokumentu. Autovadītājiem, kuriem kādreiz jau bijusi izsniegta Latvijas apliecība, eksāmens nebūs jākārto, bet citiem apmaiņa notiks pēc sekmīga autovadīšanas eksāmena.

Lielbritānijā pirms 1990. gada izsniegtās papīra apliecības apmaināmas pret starptautisko autovadītāja apliecību "International Driving Permit".

Arī autovadītāji ar Latvijā izsniegtām derīgām apliecībām tās varēs izmantot Lielbritānijā pēc 29. marta. Latvijas apliecības nomaiņa Lielbritānijā notiks bez papildu eksāmena. Lielbritānijā dzīvojošie Latvijas pilsoņi varēs lietot derīgās apliecības līdz 70 gadu vecuma sasniegšanai vai trīs gadus pēc ierašanās Lielbritānijā, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas vēlāk. Pēc šo nosacījumu iestāšanās Latvijas apliecība maināma pret Lielbritānijas dokumentu.

Atšķirīgi nosacījumi attieksies uz kravas auto un autobusu šoferiem, kuri jau dzīvo vai plāno pastāvīgi uzturēties Lielbritānijā pēc 29. marta. Ja Latvijas apliecības turētājs kārtojis eksāmenu un saņēmis sākotnējo vadītāja apliecību ārpus ES un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, apliecības apmaiņa notiks atšķirīgā kārtībā.

ES dalībvalstu vadītāju apliecību savstarpējās atzīšanas sistēma vairs neattieksies uz Lielbritāniju. Tiem, kuri izmanto Lielbritānijā reģistrētu privātu transportlīdzekli, ieteicams pārbaudīt, vai pēc izstāšanās to apdrošināšanas segums attiecas gan uz ES, gan Lielbritāniju. Eiropas Komisija brīdina, ka var būt nepieciešama zaļā karte.