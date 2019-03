Laikrakstā teikts, ka Lielbritānijas turīgākie iedzīvotāji pēdējo desmit gadu laikā no Lielbritānijas Valsts kases slēpuši vairākus miljardus sterliņu mārciņu.

Šāda informācija publiskota dažas dienas pēc tam, kad Lielbritānijas valdība izraisīja sabiedrības sašutumu, aizkavējot balsojumu par ierosināto likumprojektu, kas paredz izbeigt noslēpumainas uzņēmumu īpašumtiesības ārzonu teritorijās.

"Mums jāaptur izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, lai turīgākie maksātu savu godīgo daļu," reaģējot uz "The Times" publicēto informāciju, tviterī raksta Leiboristu partijas pārstāve Mārgareta Hodža.

"The Times" raksta, ka 28 no 93 britu miljardieriem pārcēlušies uz nodokļu patvēruma valstīm vai veic procesu, lai to izdarītu. Šo infomāciju publiski pieejamajos atraduši "The Times" žurnālisti.

Turklāt gandrīz puse no 28 miljardieriem pametuši Lielbritāniju pēdējo desmit gadu laikā.

Laikraksts norāda, ka starp tiem, kuri gatavojas pārcelties, ir Lielbritānijas turīgākais cilvēks un izteikts "Breksita" pretinieks Džims Retklifs. Viņa ķimikāliju uzņēmuma vērtība ir 35 miljardi mārciņu (40,7 miljardi eiro).

"Sunday Times" pagājušajā mēnesī vēstīja, ka Retklifa pārcelšanās uz Monako, kur dzīvo desmit britu miljardieri un 408 Lielbritānijas uzņēmumu īpašnieki, Valsts kasei izmaksātu līdz četriem miljardiem mārciņu.