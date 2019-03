Plīvojot sarkaniem karogiem un rokās turot Staļina plakātus, cilvēki devās uz Sarkano laukumu. Dažiem vecākiem līdzi bija bērni, kuri arī piedalījās gājienā. Dalībnieki pie Staļina kapa guldīja sarkanas neļķes un novietoja vainagu, daži dziļā cieņā paklanījās un steidza uzņemt selfijus.

Sieviete paklanās pie asiņainā tirāna Staļina kapa, kas viņa 66. nāves gadadienā izrotāts ar sarkanām neļķēm. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Ģenerālsekretārs nomira 1953. gada 5. martā. Viņa valdīšanas laikā tika veiktas masveida politiskās represijas. Miljoniem PSRS iedzīvotāju tika nosūtīti uz Gulaga nometnēm, simtiem tūkstoši - nošauti.

Staļina valdīšanas laikā tika izveidota centralizēta un militarizēta lielvalsts, kas tiek uzskatīta par totalitāras valsts paraugu. Vienlaikus PSRS, salīdzinoši ar citām Eiropas valstīm, izcēlās ar valsts iedzīvotāju zemo dzīves līmeni. Savu politisko un ekonomisko mērķu realizēšanai Staļins izmantoja plaša mēroga masu represijas un Gulaga soda nometnēs ieslodzīto darbu kanālu, dzelzceļu un rūpnīcu būvē.

Staļina organizētajās represijās bojā gājuši apmēram 20 miljoni cilvēku. 5 miljoni tā saucamo "kulaku" un citu zemnieku, kas nogalināti 1929-1933. 5 miljoni mirušo Ukrainas badā (golodomorā), ko mākslīgi izraisīja padomju vara. 5 miljoni nošautu militārpersonu no 1933.-1953. gadam. 5 miljoni mirušo GULAG nometnēs. Pilnīgi visi Krimas tatāri, Volgas vācieši un čečeni tika izsūtīti uz Sibīriju un Kazahstānu.

Saistītās ziņas Staļina personīgie magi. Atklāti par to, kā nežēlīgais tirāns realizēja savu varu "Es nesmējos, jo tāda bija mana dzīve," pensionāri Maskavā komentē filmu "Staļina nāve" Asiņainais tirāns Staļins Krievijā kļūst arvien populārāks. Uzstādīti vēl divi pieminekļi

Staļina paraksts tikai 1937-1938. gada Lielā terora laikā bija uz vismaz 681 692 cilvēku nošaušanas pavēlēm. 1937. gadā Politbirojs atļāva nopratināšanā izmantot spīdzināšanu. Sarkanajā armijā tika arestēti un nošauti 3 no 5 maršaliem, 13 no 15 armijas ģenerāļiem, 8 no 9 admirāļiem, 50 no 57 armijas korpusu komandieriem, 154 no 186 divīziju komandieriem, 16 no 16 armijas komisāriem, un 25 no 28 armijas korpusu komisāriem.