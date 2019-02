Beļģijā protesta akcijā pret kodolieročiem aizturēti četri EP deputāti

Trīs no deputātiem iekļuva Kleinebrogeles bāzē ar plakātu, kurā izteikts protests pret kodolieročiem. Ceturtais deputāts tika aizturēts ārpus bāzes teritorijas, pavēstīja prokuratūras pārstāvis.

Starp aizturētajiem deputātiem ir Mollija Skota Kato, no Lielbritānijas, Tillija Meca no Luksemburgas, Mišela Revasi no Francijas un Tomass Vaics no Austrijas, pavēstīja EP "Zaļo" frakcijas pārstāvis.

Ņemot vērā to, ka EP deputāta status aizturētajiem garantē tiesisko neaizskaramību, viņi drīzumā tika atbrīvoti.