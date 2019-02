ASV federālais likums aizliedz pārdot tabaku personām, jaunākām par 18 gadiem, bet Havajās slieksnis ir 21 gads. Tagad iecerēts to pakāpeniski paaugstināt: 2020. gadā līdz 30 gadiem, 2021. gadā – 40 gadiem, pēc tam līdz 50 un 60 gadiem, bet 2024. gadā – līdz pat 100 gadiem. Ar tādu pieeju, visticamāk, arī simtgadnieki netiks pie smēķiem vai pirks tos pagrīdē par bargu naudu, jo veikalniekiem nebūs jēgas tirgot zārka naglas tik šauram lokam.

Tiesa, jaunā iecere neattieksies uz elektroniskajām cigaretēm, cigāriem un košļājamo tabaku, arī tūristi drīkstēs ievest cigaretes savam patēriņam. Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem, 121 valstī no 194 ieviests vismaz viens smēķēšanas ierobežojums, piemēram, aizliegums uzvilkt dūmu sabiedriskās vietās vai reklamēt tabakas izstrādājumus.

Piemēram, Singapūrā pērn drīkstēja smēķēt no 18 gadiem, šogad – no 19, nākamgad būs atļauts no divdesmit.

Citi šobrīd lasa Uztura speciālisti būtu šausmās: populāri kļūst restorāni, kuros pasniedz tikai konservus Šodien uzzināsim, kas mūsu valsti pārstāvēs Eirovīzijā - lūk, astoņi "Supernovas" finālisti Pārgurusi no neskaitāmām operācijām, jauniete nolemj amputēt savu pēdu un dokumentē visu procesu