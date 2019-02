ASV veikušas uzlidojumu "Al Qaeda" grupējumam Lībijā

Uzlidojums noticis netālu no Aubārī, kas atrodas 900 kilometrus uz dienvidiem no galvaspilsētas, un tas ticis koordinēts ar Tripoles valdību, sacīja prezidenta Fajeza as Sarradža preses sekretārs.

Tas bija vērsts pret "vairākiem teroristu organizācijas "Al Qaeda" biedriem," paziņojumā apliecināja Mohamads as Sallaks, tuvākas detaļas neatklājot.

ASV Lībijā regulāri veic uzlidojumus teroristu organizāciju "Al Qaeda" un "Islāma valsts" mērķiem.

Pērn augustā ASV uzlidojumā Lībijā tika nogalināts bijušais "Islāma valsts" līderis Lībijā.

Kopš 2011.gada, kad NATO atbalstītas sacelšanās gaitā tika gāzts un nogalināts ilggadīgais diktators Muammars Kadafi, Lībijā valda haoss. Uz kontroli pār šo valsti pretendē konkurējošas valdības un daudzi kaujinieku grupējumi.