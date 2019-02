NASA oficiāli pasludināja šo misiju par noslēgtu, jo kopš 10.jūnija sakari ar "Opportunity" ir pārtrūkuši.

"Pēc 800+ mēģinājumiem sazināties ar @MarsRovers Opportunity, mēs šodien paziņojam par veiksmīgas Marsa misijas beigām," tviterī rakstīja NASA vadītājs Džims Braidenstains. ""Oppy", kam bija paredzēts pētīt Sarkano planētu 90 dienas, pārspēja savas misijas mūžu par 14+ gadiem."

Robots 60 reizes pārsniedzis prognozēto mūža ilgumu un nobraucis pa Marsu pavisam 45 kilometrus – ievērojami vairāk par sākotnēji gaidīto vienu kilometru. (Foto: ZUMAPRESS.com)

"Opportunity" ieradās uz Marsa 2004.gada janvārī. Tas apklusa tikai pērnā gada jūnijā putekļu vētras laikā, kas bija apņēmusi šo planētu. NASA inženieri turpināja mēģinājumus sazināties ar robotu, uzskatot, ka putekļi uz Saules enerģijas paneļiem var būt bloķējuši Saules gaismu. Pēdējos mēnešus viņi to mēģināja cerībā, ka Marsa vēji no novembra līdz janvārim varētu attīrīt paneļus no putekļiem.

NASA inženieri pēdējoreiz mēģināja atdzīvināt "Opportunity" otrdien.

Braidenstains nosauca šo misiju par "vienu no veiksmīgākajiem un ilgākajiem starpplanētu izpētes pasākumiem", kurā iegūtie dati var nodrošināt to, ka astronauti kādreiz varēs staigāt pa Marsu.

Robota galvenais mērķis bija meklēt vēsturiskas liecības par Marsa klimatu un ūdeni vietās, kur kādreiz var būt bijuši labvēlīgi apstākļi dzīvībai. Tika konstatēts, ka Marss tālā nākotnē bija mitra, potenciāli apdzīvojama planēta.

"Opportunity" nosūtīja vairāk nekā 217 000 attēlu.