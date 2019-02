Komentējot ASV un tai sekojošo Krievijas izstāšanos no INFT, Pabriks atkārtoti atzina, ka tas nav liels pārsteigums, jo Krievija jau gadiem ilgi bija pārkāpusi šo vienošanos.

"Tas, kas mūs sagaida priekšā, pirmkārt, ir ļoti nopietnas diplomātiskās sarunas, kuras sarežģī tas, ka virkne valstu, tai skaitā, manuprāt, arī Krievija, patiesībā jau nevēlas šāda veida līgumus, jo tas dod brīvas rokas jaunajām valstīm, kas turpina militarizēties. Tas dod brīvas rokas Ķīnai, un tas dod brīvas rokas arī Krievijai," atzīmēja politiķis.

Viņš brīdināja, ka tagad, pēc ASV un Krievijas izstāšanās no INFT, var sagaidīt aktīvāku Krievijas propagandu par raķešu jautājumiem, lai "apstrādātu nezinošos prātus Rietumu sabiedrībās, mēģinot viņus iebaidīt", izplatot dezinformāciju par to, ka ir sākusies jauna apbruņošanās sacensība. Iespējams, šajā propagandā tiks norādīts uz tādu jaunu militāru resursu parādīšanos, kas nekādā veidā nav saistīti ar ASV un Krievijas izstāšanos no INFT, brīdināja Latvijas aizsardzības ministrs.

Krievija jau gadiem ilgi bija pārkāpusi vienošanās līgumu par vidējā un tuvā darbības rādiusa raķešu likvidāciju. (Foto: EPA/LETA)

Viņš atkārtoti uzsvēra, ka kaimiņzemes izstāšanās no INFT Latvijai un Baltijai nekādus jaunus draudus nerada, jo šis reģions vienmēr ir bijis pakļauts daudzu citu Krievijas arsenālā esošo ieroču uzbrukumam. "Drīzāk šāda līguma neesamība vairāk apdraud tālākas valstis, jo šeit mēs runājam par distancēm līdz apmēram 2500 kilometriem," norādīja Pabriks.

Jau ziņots, ka INFT, no kura ASV un Krievija šogad izstājās, 1987.gadā Vašingtonā parakstīja toreizējais ASV prezidents Ronalds Reigans un Padomju Savienības līderis Mihails Gorbačovs.

Saskaņā ar šo līgumu aizliegtas kodolgalviņas nestspējīgas raķetes, kuru darbības rādiuss ir no 500 līdz 5500 kilometriem.

ASV uzskata, ka Krievija ir pārkāpusi šo līgumu, izstrādājot spārnoto raķeti 9M729.