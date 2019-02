Saskaņā ar EĀDD aplēsēm Beļģijas galvaspilsētā, kur izvietotas visas svarīgākās ES vadības institūcijas, darbojas aptuveni 200 Krievijas un 250 Ķīnas aģenti.

Diplomāti saņēmuši ieteikumus izvairīties no zināmu vietu apmeklēšanas, tostarp no kāda restorāna un no kādas kafejnīcas, kas atrodas netālu gan no Eiropas Komisijas (EK) galvenās mītnes, gan no EĀDD.

Pamatā krievu un ķīniešu aģenti strādā savu valstu vēstniecībās vai tirdzniecības pārstāvniecībās, vēsta laikraksts.