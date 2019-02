Facebook (Town Of New Fairfield's Fire Marshal's Office)

ASV ugunsdzēsēji publicē iespaidīgu foto un dzīvības vērtu ieteikumu ikvienam

Ņūfērfīldas ugunsdzēsības departaments no Konektikutas ASV sociālajos tīklos izplatījis iespaidīgu fotogrāfiju no kāda izsaukuma. Attēlā no divām pusēm redzamas guļamistabas durvis pēc ugunsgrēka.