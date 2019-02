"Mans darbs ir īstenot "Breksitu", īstenot to laikā, un es nākamajās dienās intensīvi risināšanu sarunas, lai tieši to panāktu," pēc sarunām ar Eiropadomes prezidentu Donaldu Tusku, noslēdzot tikšanās Briselē, sacīja premjere. Tiesa gan, Tusks jau pēc sarunām tviterī apliecināja, ka "pavērsiena punkts joprojām nav redzams". Meja arī kritizēja Tuska agrākos izteikumus par to, ka "īpaša vieta ellē" ir pietaupīta tiem, kas "Breksitu" ierosināja bez plāna, kā to īstenot. Šādi izteikumi "nenāca par labu un radīja vispārēju samulsumu Apvienotajā Karalistē", sacīja Meja

