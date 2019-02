Pieļaujot nekārtību iespējamību pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) 29.martā, valdība karalienes evakuēšanai pielāgojusi plānus, kas tika izstrādāti Aukstā kara laikā karaļnama locekļu glābšanai Padomju Savienības kodoluzbrukuma gadījumā, atsaucoties uz avotiem valdībā, vēstīja "The Sunday Times".

Saskaņā ar modificētajiem Aukstā kara laika evakuācijas plāniem "Breksita" nemieru gadījumā karaļnama locekļi tiktu pārvesti uz slepenu vietu, vēstīja laikraksts.

"The Sunday Times" skaidroja, ka monarhu evakuācijas plāns ir daļa no sagatavošanās gadījumam, ja Lielbritānijai nāktos izstāties no ES bez vienošanās.

Oriģinālais evakuācijas plāns tika izstrādāts 1962.gadā pēc Kubas raķešu krīzes. Kodolkara gadījumā bija plānots pārvest karaļnama locekļus no Londonas uz citām karaļnama rezidencēm, un, ja laiks atļautu, nogādāt uz karalienes personiskās jahtas "Britannia", kura dotos uz salām uz ziemeļrietumiem no Skotijas.

14 Foto Britu karaliskā ģimene dodas uz tradicionālo dievkalpojumu 2018. gada Ziemassvētkos +10

Gadu gaitā plāns vairākkārt tika pārskatīts un mainīts, tostarp, kad karaļnams attiecās no "Britannia".

Taču, lai gan plāns ir modernizēts, nav nekādu garantiju, ka karaliene piekristu evakuācijai, norādīja "The Sunday Times".

47 Foto Elizabetes II un Meganas Mārklas pirmā kopīgā vizīte Česterā +43