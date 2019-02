Atrasta pazudušā argentīniešu futbolista Salas lidmašīna

Jau ziņots, ka Anglijas premjerlīgas klubs Kārdifas "City" janvārī par kluba rekordsummu 15 miljoniem mārciņu (17 miljoniem eiro) iegādājās Francijas vienības "Nantes" 28 gadus veco uzbrucēju Salu. Savukārt 21.janvārī viņš ar mazu "Piper PA-46 Malibu" lidmašīnu devās no Nantes uz Kārdifu, tomēr tā pazuda no radariem aptuveni 20 kilometrus no Gērnsijas salas.

Savukārt Lielbritānijas Gaisa telpas negadījumu izmeklēšanas grupa (AAIB) svētdien paziņoja, ka pēc ilgiem meklējumiem lidmašīna jeb tās vraks beidzot ir atrasts, atrodamies Lamanša dzelmē.

Sagaidāms, ka pirmdien izmeklētāji, lai pārbaudītu vraku, nosūtīs uz to zemūdeni.

Sākotnēji pēc vairāku dienu meklēšanas, kas noslēdzās bez rezultātiem, varasiestādes lidmašīnas meklēšanu pārtrauca, taču pēcāk tā tika turpināta mazākā mērogā, iesaistot privātus līdzekļus.

Lai arī abi lidmašīnā esošie cilvēki ir bezvēsts pazuduši, viņi tiek uzskatīti par mirušiem.

Sala Francijā spēlēja jau kopš 2012.gada, bet šosezon "Nantes" sastāvā viņš 21 spēlē kopumā iesita 13 vārtus, būdams vienības līderis.

Saistītās ziņas Bezvēsts pazudušais futbolists Sala pēdējā ziņojumā radiniekiem bijis ļoti uztraukts, atklāj vecāki Meklēšana pārtraukta: pazudušais futbolists Sala un lidmašīnas pilots tiek uzskatīti par mirušiem Satriektais futbolista Salas tēvs par dēla pazušanu: "Man trūkst vārdu"